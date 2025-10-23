Antonio Pelayo chi è il giornalista-sacerdote accusato di violenza sessuale durante il Conclave

Antonio Pelayo Bombìn, giornalista e sacerdote spagnolo di 81 anni, è accusato dalla Procura di Roma di violenza sessuale nei confronti di un cronista 40enne. La vita del prete e corrispondente dal Vaticano per oltre trent'anni fra viaggi al seguito dei pontefici e una reliquia di Giovanni Paolo II. 🔗 Leggi su Fanpage.it

