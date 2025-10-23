Antonio Mazzeo | Non si scarichino su Pisa le colpe degli altri
PISA – Antonio Mazzeo, presidente uscente del Consiglio regionale della Toscana e riconfermato consigliere nella lista del Partito Democratico a Pisa, boccia la decisione del ministro dell’Interno Piantedosi. La misura, secondo Mazzeo, è “ingiusta e sproporzionata”: per i prossimi tre mesi, i tifosi del Pisa non potranno seguire la propria squadra in trasferta. Il consigliere sottolinea che la tifoseria pisana si è sempre distinta per correttezza, attaccamento alla squadra e iniziative solidali. “ Colpire una comunità responsabile non aumenta la sicurezza ”, afferma. Pur ribadendo che condannare la violenza sportiva è indispensabile, Mazzeo insiste sulla necessità di identificare responsabilità precise. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Elezioni regionali, i primi commenti di Antonio Mazzeo (Pd) - facebook.com Vai su Facebook
la recensione del libro di Antonio Mazzeo - X Vai su X
“Sotto gli occhi di Clelia”: Antonio Mazzeo presenta il suo libro a Eliopoli - Madonna a Calambrone, nell’ambito della rassegna Eliopoli Summer, il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, ... lanazione.it scrive
Il team "Vota Antonio" al lavoro porta a porta - Volantinaggi nei mercati della provincia e campagna elettorale "porta a porta" per incontrare la gente di persona, spiegare, piuttosto ... Lo riporta msn.com
Il Pisa Calcio e il Gonfalone d'argento: un riconoscimento alla tradizione toscana - Questo riconoscimento sottolinea l'importanza del Pisa Calcio non solo come squadra, ma anche come simbolo d'identità e orgoglio per la regione. Scrive corrieredellosport.it