Antonio Mazzeo | Non si scarichino su Pisa le colpe degli altri

PISA – Antonio Mazzeo, presidente uscente del Consiglio regionale della Toscana e riconfermato consigliere nella lista del Partito Democratico a Pisa, boccia la decisione del ministro dell’Interno Piantedosi. La misura, secondo Mazzeo, è “ingiusta e sproporzionata”: per i prossimi tre mesi, i tifosi del Pisa non potranno seguire la propria squadra in trasferta. Il consigliere sottolinea che la tifoseria pisana si è sempre distinta per correttezza, attaccamento alla squadra e iniziative solidali. “ Colpire una comunità responsabile non aumenta la sicurezza ”, afferma. Pur ribadendo che condannare la violenza sportiva è indispensabile, Mazzeo insiste sulla necessità di identificare responsabilità precise. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it