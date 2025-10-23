Antonio Gengaro presenta la sua candidatura nelle regionali con il PD e Fico Presidente

Antonio Gengaro, presente nella lista del Partito Democratico per le regionali in Campania, con Roberto Fico presidente, domani alle ore 10:00, terrà una conferenza stampa presso il Circolo della Stampa, sulle ragioni della sua candidatura.Sostegno alla squadra PD e attenzione all’Irpinia“Avanti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

LabTv. . La ratifica delle candidature irpine dei consiglieri in quota Pd sarà votata entro le 15 di domani dai dirigenti provinciali di via Tagliamento. Dopo confronti e trattative, trovata la quadra su Maurizio Petracca, Antonio Gengaro, Anna Nazzaro e Antonia C - facebook.com Vai su Facebook

Gengaro non scioglie i nodi sulla candidatura alle Regionali: “Ci sto pensando” - Ci sto pensando, perché la battaglia è difficile e la vittoria del centrosinistra non è scontata. Da irpinianews.it

Gengaro e Nargi al ballottaggio per il comune di Avellino - Rinviata al ballottaggio del 23 e 24 giugno la partita finale per la conquista del comune di Avellino che vedrà sfidarsi Antonio Gengaro, candidato del Pd, del M5s e di due liste civiche di sinistra, ... ansa.it scrive

Elezioni Avellino, si va al ballottaggio tra Antonio Gengaro (36,98%) e Laura Nargi (32,49%) - Sarà ballottaggio ad Avellino tra Antonio Gengaro, candidato del centrosinistra a guida Pd- Riporta fanpage.it