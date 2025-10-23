Antonio Conte DIMISSIONI PER CAUSE AVVERSE | Ci sono troppi giocatori in rosa | È finita malissimo

Antonio Conte, DIMISSIONI PER CAUSE AVVERSE: “Ci sono troppi giocatori in rosa” È finita malissimo"> Conte è un allenatore molto esigente, che non guarda in faccia a nessuno e non si fa problemi a prendere decisioni impopolari. Il Napoli attuale mostra diverse criticità. Tra i fattori principali ci sono i numerosi innesti, che richiedono tempo per integrarsi, il cambio di modulo e una lunga serie di infortuni. A questi si aggiunge una percepibile minor cattiveria rispetto alla passata stagione, probabilmente legata a un rilassamento post-impresa, oltre alla forza degli avversari e a una spruzzata di sfortuna. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

