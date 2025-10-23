Antolin Gonzalez l’ex pilota spagnolo confessa di aver ucciso il padre pugnalandolo al collo con un machete
Una vita che sembrava destinata alla gloria, spezzata da una tragedia che ha sconvolto la Spagna. Antolin González, un tempo considerato uno dei giovani piloti più promettenti del suo Paese, ha confessato di aver ucciso il padre. Un delitto che ha messo fine non solo a una vita, ma anche a un sogno. Da bambino prodigio del karting e delle competizioni internazionali, González è passato in pochi anni dai circuiti automobilistici al banco degli imputati, accusato di omicidio aggravato. Leggi anche: Infermiera aggredita in casa di Michael Schumacher: un pilota arrestato per stupro Per mesi aveva negato ogni responsabilità, mantenendo un silenzio freddo e impenetrabile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
