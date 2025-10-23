Anticipazioni X Factor stasera 23 ottobre 2025 al via il primo Live Show | la scaletta come sono formate le squadre e gli ospiti

Il talent musicale di Sky entra nella fase dei Live Show con dodici concorrenti in gara e le prime esibizioni sul palco Dopo settimane di Audizioni, Bootcamp e Last Call, X Factor 2025 entra finalmente nel vivo con il primo Live Show, in onda stasera, giovedì 23 ottobre. Dodici concorrenti, q. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Anticipazioni X Factor stasera 23 ottobre 2025, al via il primo Live Show: la scaletta, come sono formate le squadre e gli ospiti

Approfondisci con queste news

#XFactor2025, giovedì al via i Live. Ospite Annalisa. Le squadre e tutte le anticipazioni - X Vai su X

Nella puntata di X Factor 2025 di giovedì 16 ottobre, i giudici scelgono i 12 concorrenti da portare ai Live. Le sedie, gli switch, le anticipazioni - facebook.com Vai su Facebook

X Factor 2025, al via stasera i Live Show: concorrenti, ospiti, anticipazioni, tutto quello che c'è da sapere - Giovedì 23 ottobre il talent show targato Sky entra nel vivo. corriere.it scrive

X Factor, stasera si concludono i Bootcamp: le anticipazioni - Nella scorsa puntata, Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi si sono giocati l'X Pass, 'scegliendo' i loro talenti mentre Francesco Gabbani lo farà questa sera ... Come scrive dire.it

Anticipazioni X Factor 2025, è tempo di Last Call: ultimo passo prima dei Live - Archiviate le audizioni e le due sessioni di Bootcamp, per X Factor 2025 è tempo di entrare nel vivo e delineare le squadre pronte ad affrontare i Live. Da dilei.it