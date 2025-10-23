Dopo Audizioni, Bootcamp e Last Call, il percorso di X Factor 2025 entra nella sua fase più attesa: giovedì 23 ottobre si apre il capitolo decisivo, quello dei Live Show. Settimana dopo settimana, esibizione dopo esibizione, i 12 artisti in gara arriveranno nell’X Factor Arena, al Teatro Repower di Assago (Milano), per coltivare un sogno: arrivare al 4 dicembre, quando il grande palco di X Factor tornerà a illuminare Piazza del Plebiscito a Napoli. Qui, nel corso di un evento gratuito e aperto a tutti, sarà proclamato il vincitore di questa nuova edizione. Ospite della prima puntata, come sempre condotta da Giorgia, sarà Annalisa. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Anticipazioni X Factor, al via i Live: Annalisa prima ospite