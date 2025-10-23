Another Love replica puntata 23 ottobre in streaming | Video Mediaset

Superguidatv.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo appuntamento oggi – giovedì 23 ottobre – la soap turca Another Love.  Nella puntata odierna, dopo la sparatoria in cui rimane ucciso Ahmet, il quale era sul punto di confessare riguardo agli avvenimenti del 1995, Leyla si lascia andare a un forte sfogo emotivo. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 14 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

