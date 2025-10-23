Another Love anticipazioni dal 27 al 31 ottobre della serie tv turca Mediaset Infinity

La nuova serie tv turca Another Love – approdata sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity lo scorso 6 ottobre – si prepara a regalarci un’altra settimana ricca di colpi di scena. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, allo scoccare della mezzanotte viene reso disponibile un nuovo episodio della dizi turca il cui titolo originale è Bamba?ka Biri. Scopriamo insieme cosa accadrà nelle puntate dal 27 al 31 ottobre. Anticipazioni settimanali Another Love: Kenan fa una dichiarazione d’amore a Leyla. Dogan e Leyla accompagnano Ekrem in ospedale. La giovane procuratrice è sconvolta da quanto ha appena visto, ed è determinata a scoprire la verità. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Another Love, anticipazioni dal 27 al 31 ottobre della serie tv turca Mediaset Infinity

