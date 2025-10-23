Annunciato C’era un ragazzo – Gianni Morandi Story le date
BOLOGNA – Un nuovo capitolo si aggiunge alla storia musicale di Gianni Morandi, che annuncia oggi “C’era un ragazzo – Gianni Morandi Story”, la tournée prodotta da Trident Music e in partenza ad aprile 2026, che lo vedrà impegnato con 10 nuovi appuntamenti nei principali palasport italiani. Questi spettacoli saranno l’occasione per festeggiare i 60 anni del brano “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones”, scritta nel 1966 da Franco Migliacci e Mauro Lusini, sicuramente il brano più rappresentativo e importante della carriera di Gianni Morandi. Ad inaugurare il tour sarà l’appuntamento a Conegliano (15 aprile @ Prealpi SanBiagio Arena), a cui seguiranno le date di Milano (17 aprile @ Unipol Forum), Torino (19 aprile @ Inalpi Arena), Roma (21 aprile @ Palazzo dello Sport), Casalecchio di Reno (Bo) (24 aprile @ Unipol Arena), Firenze (26 aprile @ Nelson Mandela Forum), Terni (28 aprile @ Pala Terni), Montichiari (30 aprile @ PalaGeorge), Pesaro (2 maggio @ Vitrifrigo Arena) e Padova (4 maggio @Kioene Arena). 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Gianni Morandi rompe il silenzio social che aveva annunciato e che stava attuando (salvo il cordoglio per Giorgio Armani) per annunciare il nuovo tour che partirà ad Aprile 2026 in occasione dei 60 anni della canzone "C'era un ragazzo" "Vi aspetto per cantar - facebook.com Vai su Facebook