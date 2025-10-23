Annunciati i finalisti del premio Hombres 2025 la manifestazione diretta da un videopoeta di Pescara
Dal 2019 Dimitri Ruggeri, poeta, videopoeta e performer che da molti anni vive e lavora a Pescara, dirige il premio Hombres, appuntamento internazionale che unisce parola poetica e linguaggio audiovisivo.Grazie alla visione di Dimitri Ruggeri, il premio ha saputo crescere in qualità e prestigio. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
