Annunciata la partnership tra Lilly e Milano Cortina 2026 | l’azienda diventa sponsor dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali

Lilly sostiene i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 in qualità di Sponsor ufficiale. L’accordo con la Fondazione Milano Cortina 2026, annunciato oggi, punta a valorizzare lo sport come paradigma di impegno e resilienza, con una visione che guarda oltre il traguardo, per promuovere una cultura di benessere e salute nell’ambito delle prossime Olimpiadi e Paralimpiadi I nvernali, in programma rispettivamente dal 6 al 22 febbraio e dal 6 al 15 marzo 2026. La Fondazione Milano Cortina 2026 e Lilly uniscono quindi le forze per valorizzare una visione comune: ispirare progresso, celebrare il potenziale umano e contribuire a un mondo più sano, inclusivo e sostenibile. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Annunciata la partnership tra Lilly e Milano Cortina 2026: l’azienda diventa sponsor dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali

