Annunciata la partnership tra Lilly e Milano Cortina 2026 | l’azienda diventa sponsor dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali 

Tpi.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lilly sostiene i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 in qualità di Sponsor ufficiale. L’accordo con la Fondazione Milano Cortina 2026, annunciato oggi, punta a valorizzare lo sport come paradigma di impegno e resilienza, con una visione che guarda oltre il traguardo, per promuovere una cultura di benessere e salute nell’ambito delle prossime Olimpiadi e Paralimpiadi I nvernali, in programma rispettivamente dal 6 al 22 febbraio e dal 6 al 15 marzo 2026. La Fondazione Milano Cortina 2026 e Lilly uniscono quindi le forze per valorizzare una visione comune: ispirare progresso, celebrare il potenziale umano e contribuire a un mondo più sano, inclusivo e sostenibile. 🔗 Leggi su Tpi.it

annunciata la partnership tra lilly e milano cortina 2026 l8217azienda diventa sponsor dei giochi olimpici e paralimpici invernali160

© Tpi.it - Annunciata la partnership tra Lilly e Milano Cortina 2026: l’azienda diventa sponsor dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali 

News recenti che potrebbero piacerti

annunciata partnership lilly milanoMilano Cortina 2026, Khalil (Lilly): "Partnership per promuovere salute come valore universale" - "La partnership con Milano Cortina 2026 nasce perché abbiamo una visione condivisa: quella di promuovere la salute come valore universale che richiede impegno, collaborazione e inclusion ... Secondo msn.com

annunciata partnership lilly milanoLilly è sponsor ufficiale di Milano Cortina 2026 - Lilly sostiene in qualità di sponsor ufficiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, in programma rispettivamente dal 6 al 22 febbraio e dal 6 al 15 marzo 2026. Segnala engage.it

annunciata partnership lilly milanoLilly tra gli sponsor di Milano Cortina 2026: salute al centro - Un’alleanza nata per portare la salute al centro dell’esperienza sportiva, con iniziative di sensibiliz ... Da sbircialanotizia.it

Cerca Video su questo argomento: Annunciata Partnership Lilly Milano