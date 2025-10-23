Annulla la materia crea oro ringiovanisce | la Macchina di Majorana scatena Palazzo Madama
Ieri, nella Sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica a Roma, si è tenuta una conferenza pubblica dedicata alla cosiddetta “macchina di Majorana”. Un’iniziativa, promossa dal vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, esponente della Lega ed ex ministro delle Politiche agricole, che sta facendo discutere e non poco perché questo strumento è legato a teorie prive di fondamento scientifico. Andiamo con ordine. Siamo nel 1938, anno in cui il brillante fisico Ettore Majorana, tra i protagonisti del celebre gruppo dei “ragazzi di via Panisperna”, il laboratorio dove si posero le basi degli studi sull’energia nucleare, scomparve misteriosamente. 🔗 Leggi su Cultweb.it
