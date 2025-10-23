Anni disastrosi Terapia e panico! La rivelazione di Tiziano Ferro spaventa i fan

Negli ultimi due anni Tiziano Ferro ha vissuto una delle trasformazioni più profonde della sua carriera e della sua vita privata. Dall’estate del 2023, quando si concludeva l’ultimo tour, ad oggi, il cantautore di Latina ha affrontato una serie di cambiamenti radicali che hanno ridefinito la sua identità di uomo e di artista. In una lunga intervista al Corriere della Sera, Ferro ha raccontato la separazione dal marito Victor Allen, con cui si era unito in matrimonio nel 2019, un momento doloroso ma anche di consapevolezza: «Ho la custodia, ma non vorrei portare via i bambini dall’America, anche se potrei. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Anni disastrosi. Terapia e panico!”. La rivelazione di Tiziano Ferro spaventa i fan

Leggi anche questi approfondimenti

Tra quanti anni, con numeri sempre più disastrosi ai corsi di laurea in infermieristica, sentiremo finalmente parlare di equiparazione dei titoli di OSS e Infermiere? - facebook.com Vai su Facebook

Tiziano Ferro: «Terapia di coppia e attacchi di panico: due anni disastrosi. Non porto via i miei figli dagli Usa ma è un luogo alienante» - Il cantautore pubblica il suo nuovo lavoro discografico con una nuova manager e una nuova etichetta. Lo riporta msn.com

“Anni disastrosi. Terapia e panico!”. La rivelazione di Tiziano Ferro spaventa i fan - Negli ultimi due anni Tiziano Ferro ha vissuto una delle trasformazioni più profonde della sua carriera e della sua vita privata. Segnala thesocialpost.it

Tiziano Ferro: “Due anni di disastro, tra attacchi di panico e terapia di coppia. I figli? Ho la custodia, ma non vorrei portarli via dagli Usa" - Il cantautore esce con il nuovo disco 'Sono un grande' e si racconta al Corriere: "I miei genitori erano poveri, ho dormito in camera con loro ... Scrive msn.com