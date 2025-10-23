Annessione Cisgiordania | la Knesset approva il primo sì alla sovranità israeliana

La Knesset vota il disegno di legge per estendere la sovranità israeliana sulla Cisgiordania: un passaggio preliminare che riaccende il conflitto e mette a rischio la nascita di uno Stato palestinese.. Con un solo voto di scarto, il Parlamento israeliano ha approvato in prima lettura un disegno di legge che punta ad applicare la sovranità israeliana sulla Cisgiordania, (come riportato dall' Espresso ) territorio occupato dal 1967 e considerato dalla comunità internazionale parte integrante del futuro Stato di Palestina. La proposta, avanzata da Avi Maoz, leader del partito ultraconservatore Noam, ha ricevuto 25 voti favorevoli e 24 contrari.

