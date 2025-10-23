Anne Hathaway dal set de Il diavolo veste Prada 2 a New York con il marito Adam Shulman

Vanityfair.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo le riprese de Il diavolo veste Prada 2, l'attrice ha partecipato ai God's Love We Deliver 2025 Golden Heart Awards dove ha scambiato baci e sorrisi con il marito Adam Shulman, in un raro momento di complicità davanti alle telecamere. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

anne hathaway dal set de il diavolo veste prada 2 a new york con il marito adam shulman

© Vanityfair.it - Anne Hathaway, dal set de Il diavolo veste Prada 2 a New York con il marito Adam Shulman

Leggi anche questi approfondimenti

anne hathaway set deAnne Hathaway, dal set de Il diavolo veste Prada 2 a New York con il marito Adam Shulman - Dopo le riprese de Il diavolo veste Prada 2, l'attrice ha partecipato ai God's Love We Deliver 2025 Golden Heart Awards dove ha scambiato baci e sorrisi con il marito Adam Shulman, in un raro momento ... Segnala vanityfair.it

anne hathaway set deC’è Anne Hathaway e il lago si trasforma (ancora) in un set - Menaggio: si gira il sequel de “Il diavolo veste Prada” e una delle protagoniste è già al Grand Hotel Victoria. Si legge su laprovinciadicomo.it

Anne Hathaway cade rovinosamente sul set de ‘Il diavolo veste Prada 2’: l’attrice tradita da un tacco - L’attrice 42enne, indossava per la scena un paio di imponenti tacchi neri e pare che proprio uno di questi l’abbia tradita staccandosi durante la discesa. Come scrive quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Anne Hathaway Set De