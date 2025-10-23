Annata olivicola Confagricoltura Campania | qualità eccellente e rese nella media
Comunicato Stampa Nonostante un calo produttivo fino al 30%, l’olio campano conferma standard elevati e apre nuove prospettive per oleoturismo e innovazione L’apertura della campagna olivicola campana preannuncia l’eccellenza dal punto di vista della qualità, con la previsione di un . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Annata olivicola difficile per noi liguri. Pochissime olive sugli alberi nonostante gli sforzi profusi da molti durante l’anno. Un’azienda olivicola che non fa agricoltura intensiva (come invece fanno molte spagnole, per esempio) deve adattarsi a ciò che i suoi al - facebook.com Vai su Facebook
Annata olivicola in Campania, Confagricoltura: “Qualità eccellente e rese nella media, ma servono strategie di crescita per il comparto” - "L'apertura della campagna olivicola campana preannuncia l'eccellenza dal punto di vista della qualità, con la previsione di un calo della produzione rispetto agli anni precedenti che si potrebbe atte ... Segnala ilvescovado.it
Annata olivicola, Confagricoltura Campania: qualità eccellente e rese nella media - L'apertura della campagna olivicola campana preannuncia l'eccellenza dal punto di vista della qualità, con la previsione di un calo della produzione rispetto ... napolivillage.com scrive