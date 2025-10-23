Milano, 23 ottobre 2025 – Inizio col botto ai Live di X Factor 2025. La diciannovesima edizione del talent show prodotto da Fremantle per Sky e in onda ogni giovedì in diretta in esclusiva su Sky e in streaming su Now ha preso il via con un’artista da record. Ospite della prima puntata dei Live, quella andata in onda giovedì 23 ottobre, è stata Annalisa. La star della scena pop italiana ha incendiato il palco di X Factor proponendo un medley nel quale non sono mancati brani del nuovo disco ‘Ma io sono fuoco’. Insieme ai ballerini, Annalisa ha fatto saltare in piedi tutto lo studio facendo cantare e ballare i presenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Annalisa incendia i Live di X Factor 2025