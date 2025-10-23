Annalisa apre il Live Show di X Factor 2025
Dopo le Audizioni, i Bootcamp e la Last Call, il percorso di X Factor 2025 entra nella sua fase più attesa: questa sera, giovedì 23 ottobre, su Sky Uno e in streaming su NOW, si apre il capitolo del Live Show. I 12 concorrenti scelti arriveranno nell’X Factor Arena, al Teatro Repower di Assago (Milano), per coltivare un sogno: arrivare alla finale del 4 dicembre, quando il grande palco di X Factor tornerà – come nella scorsa stagione – ad illuminare Piazza del Plebiscito a Napoli. Alla conduzione Giorgia, che guiderà i ragazzi e accompagnerà il pubblico nel cuore della prima puntata, divisa in due manche di cover. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Argomenti simili trattati di recente
X Factor 2025 entra nella sua fase più attesa, e giovedì 23 ottobre, su Sky e NOW, si apre il capitolo decisivo, quello dei Live Show. Ospite... Annalisa! #xfactor2025 #XF2025 #Annalisa - facebook.com Vai su Facebook
X Factor 2025: stasera in tv finalmente i Live! Annalisa guest star e tutte le anticipazioni - Stasera in tv al via i Live Show di X Factor 2025: i 12 concorrenti e i loro 4 giudici ora si sfidano per davvero. Secondo msn.com
X Factor 2025, live show dal 23 ottobre: Annalisa primo ospite - Dopo settimane di audizioni, bootcamp e selezioni, X Factor 2025 si prepara a entrare nella sua fase più attesa: giovedì 23 ottobre, su Sky e in streaming su ... Lo riporta msn.com
X Factor, Live all’insegna delle cover con un ospite speciale: chi sono i cantanti in gara - Dodici gli artisti in gara, un sogno: la finalissima del 4 dicembre in Piazza del Plebiscito a Napoli. Si legge su msn.com