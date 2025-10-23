Dopo le Audizioni, i Bootcamp e la Last Call, il percorso di X Factor 2025 entra nella sua fase più attesa: questa sera, giovedì 23 ottobre, su Sky Uno e in streaming su NOW, si apre il capitolo del Live Show. I 12 concorrenti scelti arriveranno nell’X Factor Arena, al Teatro Repower di Assago (Milano), per coltivare un sogno: arrivare alla finale del 4 dicembre, quando il grande palco di X Factor tornerà – come nella scorsa stagione – ad illuminare Piazza del Plebiscito a Napoli. Alla conduzione Giorgia, che guiderà i ragazzi e accompagnerà il pubblico nel cuore della prima puntata, divisa in due manche di cover. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Annalisa apre il Live Show di X Factor 2025