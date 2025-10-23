Anna Valle Massimiliano Gallo Giuseppe Zeno Muccino | tanti artisti al Marrucino per la nuova stagione di prosa

Chietitoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Massimo Popolizio, Leo Gullotta, Massimiliano Gallo, Anna Valle, Giuseppe Zeno, Anna Galiena, Gabriele Muccino,Tosca D’Aquino, Gianmarco Saurino, Carlo Buccirosso, Marco Bocci, Pia Lanciotti e la compagnia Carrozzeria Orfeo: ecco i nomi degli artisti che compongono il cartellone della nuova. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

anna valle massimiliano galloAnna Valle, Massimiliano Gallo e Paola Minaccioni nella nuova stagione del Teatro Concordia a San Benedetto del Tronto - Il Teatro Concordia di San Benedetto del Tronto presenta la stagione teatrale 2025/26, curata da Amat – Associazione Marchigiana Attività Teatrali con il sostegno del Comune ... Da lanuovariviera.it

Massimiliano Gallo, Napoli una città che contamina - Cos'è Napoli per un napoletano doc e 'figlio d'arte' come Massimiliano Gallo? Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Anna Valle Massimiliano Gallo