Anna Turrei canta per chi non si riconosce più in questa epoca nel singolo Black Crow

Black Crow è il nuovo singolo di Anna Turrei che per la prima volta sceglie l’inglese per raccontare il lato della sua identità artistica più scuro. C’è un mondo, oggi, che si sente fuori posto. Giovani e adulti accomunati da un senso diffuso di sfiducia, isolamento, saturazione. A questo mondo parla Black Crow, il nuovo singolo di Anna Turrei per Delma Jag Records, che per la prima volta sceglie l’inglese per raccontare il lato della sua identità artistica più scuro, più internazionale e decisamente più radicale. Non si tratta di una semplice svolta stilistica, ma di un percorso narrativo dentro il disagio di un’epoca che ha smarrito fiducia e direzione. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

