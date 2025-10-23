Angri | riparte la Libreria Sociale della Pro Loco

Riapre i battenti la Libreria Sociale: lo annuncia la Pro Loco di Angri. Si tratta di un progetto nato con l’intento di promuovere la lettura come bene comune, accessibile a tutti, senza barriere economiche o culturali. Un’iniziativa che si fonda su un principio tanto semplice quanto potente: i. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Questa sera prende il via la terza edizione della rassegna letteraria “Pagine Nuove” promossa dal giornale diocesano Insieme e dal Museo diocesano San Prisco. Si riparte da Angri con il libro dello pneumologo Biagio Campana, “Baobab – come il mondo si - facebook.com Vai su Facebook

Angri e il medioevo della cultura e delle politiche sociali - Esposito attacca duramente la stagnazione culturale e sociale di Angri, chiedendo una rinascita civica e intellettuale dopo anni di mediocrità. Come scrive agro24.it