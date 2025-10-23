ANGI e il Festival della Diplomazia | un confronto su innovazione cybersecurity e geopolitica

Si è tenuta ieri, dalle 19.00 alle 20.00, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, la conferenza stampa promossa da ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, con il patrocinio del Parlamento Europeo e in collaborazione con il Festival della Diplomazia. L’evento, inserito nel ricco programma del Festival, ha proposto un vivace confronto sul legame sempre più stretto tra innovazione tecnologica, sicurezza digitale e dinamiche geopolitiche globali. In un’epoca di trasformazioni rapide e complessi equilibri internazionali, la cybersecurity e l’intelligenza artificiale emergono come fattori chiave per la competitività e la resilienza dei sistemi economici. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

