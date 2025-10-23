Angelo Pagotto il sostituto di Buffon finito nei guai | Doping? Solo una volta

Justcalcio.com | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

2025-10-23 08:42:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: Angelo Pagamento Vive oggi a Castagno d’Andrea, un piccolo paese tra le montagne di Firenze dove il tempo sembra fermarsi. Lì, circondato dal silenzio e dalla natura, quella che è stata una delle più grandi promesse del calcio italiano ha finalmente ritrovato la serenità. “Io alleno i portieri della Pistoiese, la società dove ho esordito tra i professionisti. Mi alzo presto, faccio il bagno nei laghi e pratico la meditazione. Sono in pace”, conto di ‘La Gazzetta dello Sport’. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

angelo pagotto sostituto buffonPagotto: "L’Euro U21 con Buffon come vice... Poi il doping, ma fu scambio di provette. Sostanze? Una sola volta" - L’ex portiere: "Gaucci mi accusò di aver venduto la partita: mi rovinò. Da msn.com

angelo pagotto sostituto buffonPagotto: "Che cazzata lasciare la Samp. Ma avrei mai potuto rifiutare il Milan?" - Angelo Pagotto, ex portiere rossonero, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha commentato così la sua carriera: "Se il rimpianto più ... Riporta milannews.it

angelo pagotto sostituto buffonAngelo Pagotto: il doping, la depressione, il lavoro da magazziniere. Che fine ha fatto l'ex portiere del Milan - Vent’anni fa ha vinto l’Europeo Under 21 da titolare con un giovanissimo Gigi Buffon a fargli da vice ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Angelo Pagotto Sostituto Buffon