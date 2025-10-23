Angelo Pagotto il sostituto di Buffon finito nei guai | Doping? Solo una volta
2025-10-23 08:42:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: Angelo Pagamento Vive oggi a Castagno d’Andrea, un piccolo paese tra le montagne di Firenze dove il tempo sembra fermarsi. Lì, circondato dal silenzio e dalla natura, quella che è stata una delle più grandi promesse del calcio italiano ha finalmente ritrovato la serenità. “Io alleno i portieri della Pistoiese, la società dove ho esordito tra i professionisti. Mi alzo presto, faccio il bagno nei laghi e pratico la meditazione. Sono in pace”, conto di ‘La Gazzetta dello Sport’. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
