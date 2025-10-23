Angelina Melnikova apoteosi mondiale dopo quattro anni di esilio Asia D’Amato quinta nell’all-around!
Dopo non aver potuto calcare le pedane internazionali per più di tre anni, dopo aver dovuto fare i conti con la sospensione forzata, dopo non aver potuto esibire il proprio talento al di fuori dei confini nazionali a causa dell’ esclusione della Russia dalle competizioni in seguito al conflitto bellico. Dopo una quarantina di mesi di purgatorio e riemergendo dalle retrovie della memoria di tutti gli appassionati, Angelina Melnikova si è laureata Campionessa del Mondo nel concorso generale individuale. La fuoriclasse russa aveva fatto festa quattro anni fa a Kitakyushu, dopo aver trascinato la sua Nazionale verso la conquista della medaglia d’oro nella gara a squadre delle Olimpiadi di Tokyo 2020 ed essere salita sul terzo gradino del podio nell’all-around dei Giochi. 🔗 Leggi su Oasport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Angelina Melnikova sogna il trionfo all-around ai Mondiali dopo l’Inferno. Nemour ci prova, Asia D’Amato ha potenziale - - X Vai su X
Finale All-Around Campionati del Mondo di Jakarta! Un enorme in bocca al lupo ad Angelina Melnikova e Asia D’Amato, pronte a dare il massimo e a farci sognare ancora una volta! Forza ragazze Segui la finale domani su @eurovisionsport – link nelle st - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: Melnikova si riprende tutto con il brivido. Asia D’Amato quinta - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito durante la finale all- Scrive oasport.it
Angelina Melnikova sogna il trionfo all-around ai Mondiali dopo l’Inferno. Nemour ci prova, Asia D’Amato ha potenziale - Angelina Melnikova si presenterà con i favori del pronostico alla finale del concorso generale individuale femminile, che animerà la quinta giornata dei ... Come scrive oasport.it