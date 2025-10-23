Dopo non aver potuto calcare le pedane internazionali per più di tre anni, dopo aver dovuto fare i conti con la sospensione forzata, dopo non aver potuto esibire il proprio talento al di fuori dei confini nazionali a causa dell’ esclusione della Russia dalle competizioni in seguito al conflitto bellico. Dopo una quarantina di mesi di purgatorio e riemergendo dalle retrovie della memoria di tutti gli appassionati, Angelina Melnikova si è laureata Campionessa del Mondo nel concorso generale individuale. La fuoriclasse russa aveva fatto festa quattro anni fa a Kitakyushu, dopo aver trascinato la sua Nazionale verso la conquista della medaglia d’oro nella gara a squadre delle Olimpiadi di Tokyo 2020 ed essere salita sul terzo gradino del podio nell’all-around dei Giochi. 🔗 Leggi su Oasport.it

Angelina Melnikova, apoteosi mondiale dopo quattro anni di esilio. Asia D'Amato quinta nell'all-around!