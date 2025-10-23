Angelina Jolie all’ospedale pediatrico Bambino Gesù

Visita a sorpresa di Angelina Jolie ai piccoli pazienti dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù: le foto inteneriscono il web.

Al Bambino Gesù, una visita inattesa. Dopo il red carpet della Festa del Cinema, con tanto di bagno di folla, l'attrice premio Oscar Angelina Jolie ha incontrato le bambine e i bambini dell'ospedale pediatrico capitolino.

Angelina Jolie al Bambino Gesù di Roma per incontrare i piccoli pazienti dell'ospedale

Angelina Jolie, la star a sorpresa al Bambino Gesù di Roma visita i bimbi ucraini: «Pagano il prezzo della guerra, è orribile» - Maglione e mascherina nera, capelli raccolti, Angelina Jolie è arrivata ieri per una visita a sorpresa ai piccoli pazienti ucraini ricoverati all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.

Angelina Jolie fa visita ai bimbi ucraini ricoverati all'Ospedale Bambino Gesù di Roma: "Sto pregando per la fine della guerra" - L'attrice Angelina Jolie è stata nel reparto di pediatria per incontrare i bambini ucraini arrivati in Italia a causa del conflitto

Angelina Jolie in visita a sorpresa tra i bambini rifugiati ucraini in ospedale - A sorpresa la star di Hollywood Angelina Jolie ha fatto visita al Bambino Gesù di Roma ai bambini ucraini fuggiti dalla guerra ricoverati nel policlinico pediatrico.