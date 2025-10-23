Andrea Sempio a Chi l' ha visto? | Mi sento come un soldato in trincea

Vanityfair.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco cosa ha detto alla trasmissione di Rai3 l'unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, l'uccisione di Chiara Poggi il 13 agosto del 2007. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

andrea sempio a chi l ha visto mi sento come un soldato in trincea

© Vanityfair.it - Andrea Sempio a Chi l'ha visto?: «Mi sento come un soldato in trincea»

Altre letture consigliate

andrea sempio ha vistoAndrea Sempio a Chi l'ha visto? : «Mi sento come un soldato in trincea» - Ecco cosa ha detto alla trasmissione di Rai3 l'unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, l'uccisione di Chiara Poggi il 13 agosto del 2007 ... vanityfair.it scrive

andrea sempio ha vistoGarlasco, Sempio a Chi l'ha Visto: «Ho preso io lo scontrino del parcheggio, me lo hanno chiesto dopo un anno» - Dopo la fuga di notizie in base alla quale sarebbe stato ascoltato un super- ilmessaggero.it scrive

andrea sempio ha vistoGarlasco, Andrea Sempio a Chi l'ha Visto: «Lo scontrino è mio. Lovati si è fatto prendere dall'essere un personaggio. Venditti? Non tornano le cifre» - Intorno a questa domanda si concentra l'intervista in onda questa sera a Chi l'ha visto. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Andrea Sempio Ha Visto