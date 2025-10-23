Andrea Prospero via al processo | l' imputato ha chiesto il patteggiamento
Si è aperta questa mattina, davanti al gup di Perugia, l’udienza a carico di un 18enne accusato di istigazione o aiuto al suicidio per la morte di Andrea Prospero, il 19enne studente di Lanciano, trovato senza vita il 29 gennaio 2025. Era in una camera presa in affitto nel centro storico di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
