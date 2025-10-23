Andrea Prospero si tolse la vita in chat La famiglia si costituisce parte civile
Si costituiranno parte civile i familiari di Andrea Prospero contro il 18enne accusato di aver istigato o aiutato il 19enne studente lancianese a togliersi la vita. Oggi, davanti al gup, l’ udienza nel corso della quale sarà definita la richiesta di patteggiamento avanzata dal giovane romano e “accordata“ dalla Procura della Repubblica di Perugia, in occasione della quale, tramite i propri legali, gli avvocati Francesco Mangano e Carlo Pacelli, genitori e fratelli formalizzeranno la richiesta. Se il giudice dovesse accettare la proposta, l’imputato dovrà scontare due anni e mezzo di lavori socialmente utili. 🔗 Leggi su Lanazione.it
