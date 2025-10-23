Andrea Prospero respinta la richiesta di patteggiamento
Aggiornamento Il gup di Perugia ha respinto la richiesta di patteggiamento. Nuova udienza il 6 novembre.Si è aperta questa mattina, davanti al gup di Perugia, l’udienza a carico di un 18enne accusato di istigazione o aiuto al suicidio per la morte di Andrea Prospero, il 19enne studente di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Ha istigato Andrea Prospero al suicidio: chiede il patteggiamento. Domani la decisione
"Prendi le pastiglie", 19enne patteggia due anni per la morte di Andrea Prospero
Caso Prospero, rigettato il patteggiamento del 18enne di Roma - Il gip di Perugia, Simona Di Maria, ha rigettato la richiesta di patteggiamento a due anni e mezzo con pena sostituita dai lavori di pubblica utilità per Emiliano Volpe, il 18enne di Roma accusato di ... Da corrieredellumbria.it
Andrea Prospero, padre contro richiesta di patteggiamento/ “Istigazione al suicidio? Ucciso due volte…” - Morte Andrea Prospero, ira padre per richiesta di patteggiamento del 18enne accusato di istigazione al suicidio: "Lo uccidono due volte... Lo riporta ilsussidiario.net
Andrea Prospero si tolse la vita in chat. La famiglia si costituisce parte civile - Si costituiranno parte civile i familiari di Andrea Prospero contro il 18enne accusato di aver istigato o aiutato il 19enne studente lancianese a togliersi la vita. Scrive msn.com