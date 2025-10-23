Andrea Pignataro archiviata l’inchiesta da 1,2 miliardi Chi è davvero l’uomo che controlla i dati delle banche italiane

In un’epoca dominata dalla sovraesposizione digitale e dai selfie dei miliardari sui jet privati, esiste un uomo che ha trasformato la riservatezza in un’arte. Andrea Pignataro, secondo Forbes il secondo italiano più ricco con un patrimonio di 34 miliardi di dollari, ha sempre mantenuto un basso profilo online: circolano di lui pochissime fotografie, quasi nessuna intervista e zero presenza sui social media. Eppure, questo imprenditore bolognese classe 1970 ha costruito un impero finanziario che tocca la vita quotidiana di milioni di italiani, spesso senza che loro ne siano consapevoli. Nato a Bologna il 10 giugno 1970, Pignataro si è laureato in Economia all’Università di Bologna prima di volare a Londra per conseguire un dottorato in matematica all’Imperial College. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Andrea Pignataro, archiviata l’inchiesta da 1,2 miliardi. Chi è davvero l’uomo che controlla i dati delle banche italiane

