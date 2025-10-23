. Scopri come un progetto londinese trasforma il cibo in cinema, unendo persone, storie e valori universali in un’esperienza unica e coinvolgente. Andrea Iervolino, noto produttore cinematografico internazionale e attuale Presidente di Mercato Metropolitano, ha lanciato il documentario The Unknown Chefs, prima produzione completa di Mercato Metropolitano Studios, la nuova branca creativa che intreccia gastronomia, arte, cinema e impegno sociale. Trasformare un luogo in missione collettiva. “Quando ho assunto la presidenza di Mercato Metropolitano – spiega Iervolino – ho voluto trasformare un luogo straordinario in una missione collettiva. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

© Bollicinevip.com - Andrea Iervolino porta il cibo al cinema con The Unknown Chefs