Andrea Gentili scomparso da Calcata la moglie scrive a Meloni | La imploro mi aiuti a ritrovarlo
Andrea Gentili è scomparso da Calcata da quasi un mese, ma di lui non c'è alcuna traccia dal 26 settembre. La moglie Sandra Oqueli, con parole cariche di dolore e speranza, ha scritto una lettera alla presidente del consiglio Giorgia Meloni chiedendo il suo intervento per sostenere le ricerche. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Senza esito anche la seconda giornata di ricerche di Andrea Gentili a #Calcata (#Viterbo), dopo l’appello a “Chi l’ha visto?” della moglie dell’anziano scomparso il 26 settembre. “Mi sono perso su una strada bianca”, la sua ultima chiamata. Che direzione ha p - facebook.com Vai su Facebook
Senza esito anche la seconda giornata di ricerche di Andrea Gentili, scomparso il 26 settembre a $Calcata ( $Viterbo). “Mi sono perso su una strada bianca”, l'ultima chiamata. Che direzione ha preso dopo che il suo telefono si è scaricato? $chilhavisto? - X Vai su X
Scomparso a Calcata dopo un pranzo in famiglia, la moglie scrive a Meloni: “La imploro, mi aiuti a trovarlo” - Se ne sono perse le tracce dopo un pranzo in famiglia in un ristorante di Calcata ... Riporta fanpage.it
Andrea Gentili scomparso a Calcata, ricerche in corso - Si chiama Andrea Gentili ed è stato avvistato per l'ultima volta intorno alle 13:45 di ieri. Secondo ilmessaggero.it
Scomparso a Calcata, una donna: “Era alla stazione Flaminio, l’ho accompagnato a fare il biglietto” - Alcune segnalazioni sostengono che Andrea Gentili si trovi a Roma, precisamente nell'area della stazione di Flaminio, Saxa Rubra, stazione dei Cotral e ... fanpage.it scrive