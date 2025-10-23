Andrea Gentili scomparso da Calcata la moglie scrive a Meloni | La imploro mi aiuti a ritrovarlo

Viterbotoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Andrea Gentili è scomparso da Calcata da quasi un mese, ma di lui non c'è alcuna traccia dal 26 settembre. La moglie Sandra Oqueli, con parole cariche di dolore e speranza, ha scritto una lettera alla presidente del consiglio Giorgia Meloni chiedendo il suo intervento per sostenere le ricerche. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

andrea gentili scomparso calcataScomparso a Calcata dopo un pranzo in famiglia, la moglie scrive a Meloni: “La imploro, mi aiuti a trovarlo” - Se ne sono perse le tracce dopo un pranzo in famiglia in un ristorante di Calcata ... Riporta fanpage.it

Andrea Gentili scomparso a Calcata, ricerche in corso - Si chiama Andrea Gentili ed è stato avvistato per l'ultima volta intorno alle 13:45 di ieri. Secondo ilmessaggero.it

andrea gentili scomparso calcataScomparso a Calcata, una donna: “Era alla stazione Flaminio, l’ho accompagnato a fare il biglietto” - Alcune segnalazioni sostengono che Andrea Gentili si trovi a Roma, precisamente nell'area della stazione di Flaminio, Saxa Rubra, stazione dei Cotral e ... fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Andrea Gentili Scomparso Calcata