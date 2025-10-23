Andrea Diprè mostrò in video il numero di Massimiliano Allegri | inizia il processo

Mostrò il numero di telefono dell'allenatore Massimiliano Allegri in un video su TikTok, costringendo il tecnico (allora alla Juventus, oggi al Milan) a cambiare il numero di telefono. Il noto youtuber e content creator Andrea Diprè è ora a processo a Torino. La prima udienza si tiene giovedì 23. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

