Andrea Diprè a processo denunciato da Massimiliano Allegri | cosa è successo
Il popolare youtuber Andrea Diprè è imputato a Torino con l'accusa di violazione della legge sulla privacy, dopo una querela presentata da Massimiliano Allegri, attualmente allenatore del Milan. Il processo doveva aprirsi stamani a Palazzo di giustizia ma è stato rinviato a gennaio per un. 🔗 Leggi su Today.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Allegri denuncia Andrea Diprè per violazione della privacy: oggi l’udienza a Torino https://lastampa.it/torino/2025/10/23/news/massimiliano_allegri_denuncia_youtuber_andrea_dipre-15364472/?ref=twhpv… @LaStampa - X Vai su X
Quinto Potere. . Andrea Diprè incontra Silvio Sisto: "Non fate i miei errori. State lontano da droga e psicopatici" - facebook.com Vai su Facebook
“Mostrò il numero di Allegri in un video su Tik Tok”, Andrea Diprè a processo a Torino: cosa era successo - Lo youtuber rischia per "aver violato la privacy" dell'allenatore in un video, costringendolo a cambiare numero ... Secondo ilfattoquotidiano.it
"Violata la privacy di Allegri": lo youtuber Andrea Diprè a processo a Torino - Il popolare youtuber Andrea Diprè è imputato a Torino, con l’accusa di violazione della legge sulla privacy, dopo una querela presentata da Massimiliano Allegri, attualmente allenatore del Milan. Segnala gazzettadiparma.it
Massimiliano Allegri, il suo numero di cellulare mostrato in un video su TikTok: lo youtuber Andrea Diprè finisce a processo - Dopo la denuncia presentata dall'allenatore del Milan, l’influencer è stato rinviato a giudizio a Torino con l'accusa di violazione della privacy ... Scrive msn.com