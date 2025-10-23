Andrea Diprè a processo denunciato da Massimiliano Allegri | cosa è successo

Today.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il popolare youtuber Andrea Diprè è imputato a Torino con l'accusa di violazione della legge sulla privacy, dopo una querela presentata da Massimiliano Allegri, attualmente allenatore del Milan. Il processo doveva aprirsi stamani a Palazzo di giustizia ma è stato rinviato a gennaio per un. 🔗 Leggi su Today.it

