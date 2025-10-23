Il treno come simbolo di vita, strumento di connessione per raggiungere un obiettivo, un sogno, una possibilità di libertà o di futuro. Alla Festa del Cinema di Roma, il Gruppo FS presenta il documentario “Andata e Ritorno”, prodotto dal Gruppo Creativo Multimedia per Ferrovie dello Stato Italiane, scritto e diretto da Roberto Campagna ed Elena de Rosa. Un documentario corale che racconta, attraverso il montaggio alternato, il viaggio di sei passeggeri alle prese con le sfide e le gioie quotidiane. Storie di persone comuni, dove il treno non è più solo un mezzo di trasporto, ma un’occasione di incontro e scoperta, motore di crescita e realizzazione personale. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - “Andata e Ritorno”, cosi Fs racconta piccole grandi storie di chi viaggia