Ancora troppi incidenti Un anno davvero ’nero’ L’aumento è del 2,6% col +26% di vittime

Lanazione.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Annonero’ sul fronte degli incidenti: nel 2024 la provincia di Lucca ha registrato un incremento dei sinistri stradali rispetto, con un aumento particolarmente significativo delle vittime. Complici in primis il mancato rispetto della segnaletica e la distrazione al cellulare per controllare i social. Trasformando quel diletto in un dramma. Secondo i dati elaborati da Aci Lucca, gli incidenti sono stati 1.720, contro i 1.676 del 2023 (+2,6%). I feriti sono stati 2.185 (+1,2%), mentre i decessi sono saliti da 19 a 24, con un incremento del 26%. "L’incremento degli incidenti è contenuto, ma la crescita del numero di morti è un segnale preoccupante – sottolineano da Aci Lucca – questo indica una maggiore gravità degli eventi e la necessità di rinnovati sforzi per la sicurezza sulle strade, soprattutto extraurbane". 🔗 Leggi su Lanazione.it

