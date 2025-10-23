ancora puntillo alla presidenza della pubblica

Nuovo direttivo alla Pubblica Assistenza Monsummanese. L’elezione, che si è tenuta negli scorsi giorni, ha riconfermato alla guida dell’associazione di soccorso locale il presidente Salvatore Puntillo. Ad affiancarlo la vicepresidente Giusi Roviezzo, Jury Baragatti come segretario e da Stefano Giannini come tesoriere. Nel corso della serata sono stati inoltre assegnati i principali incarichi di responsabilità agli altri cinque componenti che completano il comitato: Isabella Tatoni, responsabile della formazione, Stefano Incerpi, responsabile della protezione civile, Cristiano D’Angelo, responsabile dei volontari, Claudio Porrino, responsabile delle attività ricreative, Antonio Iglio, responsabile degli automezzi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

