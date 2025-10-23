Ancona prosegue il cammino in Coppa Vittoria di misura contro l’Atletico Ascoli
Ancona 1 Atletico Ascoli 0 (4-2-3-1): Mengucci 6; Ceccarelli 6 (1’ st De Luca 6,5), Bonaccorsi 6,5 (1’ st Rovinelli 7), Petito 6,5, Plini 6 (29’ st Cericola 7); Proromo 6, Miola 6; Zini 7, Attasi 6 (34’ st Di Blasio sv), Mancino 6 (22’ st Pecci 6,5); Gubellini 6. A disp. Petrucci, Giordani, Floridi, Maraschio. All. Maurizi 7. ATLETICO ASCOLI (3-5-2): Galbiati 6; Camilloni 5,5, Mazzarani 6, Antoniazzi 5,5; Carbone 6, Minicucci 6 (13’ st Forgione 6), Vechiarello 6 (20’ st Bucco 5,5), Muro 6 (1’ st Coppola 6), Sardo 6 (24’ st Feltrin 6); Belloni 6, Didio 6. A disp. Di Giorgio, Spinucci, Oddi, Moscarini, Tatoscevitz. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
