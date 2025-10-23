Ancona fratelli pestati in via Menicucci | denunciati quattro baby maranza Hanno tra i 16 e i 17 anni

ANCONA Due aggressioni in dodici giorni. La prima, in via Menicucci, aveva portato al pestaggio di due fratelli sudamericani. La seconda era sfociata in un tentativo di rapina ai danni di un. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Ancona, fratelli pestati in via Menicucci: denunciati quattro baby maranza. Hanno tra i 16 e i 17 anni

Altre letture consigliate

Presentati oggi presso la sede di Fratelli d'Italia ad Ancona gli eletti al consiglio regionale. Quella che sembrava essere una regione contendibile si è invece rivelata una regione che vuole continuità, con una chiara vittoria del centrodestra. Francesco Acquaro - facebook.com Vai su Facebook

Ancona, fratelli pestati in via Menicucci: denunciati quattro baby maranza. Hanno tra i 16 e i 17 anni - La prima, in via Menicucci, aveva portato al pestaggio di due fratelli sudamericani. Segnala msn.com