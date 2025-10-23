Anche la Uil si smarca da Landini

Pierpaolo Bombardieri promuove la legge di Bilancio e annuncia «una pausa di riflessione con la Cgil». I nuovi equilibri sindacali possono rafforzare le richieste della Cisl sull’Irpef. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Anche la Uil si smarca da Landini

News recenti che potrebbero piacerti

Landini 14500 prezzo a fine video #trattore #agricolo #marca #landini #modello #14500 #prezzo #euro #europa #idroguida #4rm #dt #zavorra #zavorre #anteriori #cabina #originale #bagi #commercio #vendita #vendesi #invendita #usato #used #agricult - facebook.com Vai su Facebook

Bombardieri (Uil) si stacca da Landini e ci racconta perché non boccia la manovra - “Bene il governo che ha valorizzato la contrattazione, mettendo due miliardi di una manovra ridotta sulla nostra proposta", dice il segretario generale della Uil. Riporta ilfoglio.it

La Cgil prepara la piazza anti manovra, ma la Uil tratta con il governo sui salari. Landini in tilt - Bombardieri frena sullo sciopero e lancia la proposta sulla detassazione dei rinnovi dei contratti nazionali concordata con Confindustria (e in realtà anche Cgil). Come scrive ilfoglio.it

Landini: 'Questa è una manovra contro il Paese e i lavoratori' - "Dai testi che ci arrivano della legge di bilancio emerge chiaro che questa Manovra è a danno dei lavoratori e del Pese perché non ci sono investimenti, non si prevede crescita, anzi c'e' un peggioram ... Come scrive msn.com