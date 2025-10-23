Anche la protezione civile di Casalbordino presente a Progress 2025
Tra i protagonisti della rassegna Progresso a Lanciano c'è anche la Protezione Civile “Madonna dell’Assunta” di Casalbordino, rappresentata dai volontari Tommaso Bucciarelli, Raffaella Bozzella, Mario Scaccia, Marisa Tittaferrante e Laura D’Amario. Saranno presenti in qualità di testimoni di un. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Giovedì $23ottobre $AllertaARANCIONE su settori di Liguria e Toscana $AllertaGIALLA in 12 regioni ?Piogge e venti forti al Centro-Nord Leggi l'avviso meteo del $22ottobre bit.ly/43tbant$protezionecivile - X Vai su X
Prosegue l’allerta meteo emessa dalla protezione civile regionale. In particolare: - il livello arancione per rischio idrogeologico idraulico sul reticolo minore attualmente in corso fino alla mezzanotte, si declassa a giallo fino alle 10 di domani mattina, per tornare - facebook.com Vai su Facebook
"Protezione civile più presente tra la gente". Sei maxi pannelli mettono in ’guardia’ la città - Serviranno ad avvisare la popolazione in caso di allerte meteo, comunicazioni relative alla protezione civile ma ... Si legge su lanazione.it
Incendio sul Vesuvio, Luca Zaia: «Il Veneto risponde presente. In partenza la nostra colonna mobile della Protezione Civile» - «Il drammatico incendio che sta devastando il Parco Nazionale del Vesuvio è certamente un'emergenza di portata nazionale. ilgazzettino.it scrive
Caldo estremo, il capo della Protezione civile: “Cambiare gli orari di lavoro, l’inizio va anticipato alle 5 del mattino” - Dopo le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha esortato un intervento delle istituzioni per la protezione da eventi climatici estremi, è arrivato anche il monito di Fabio ... Segnala ilfattoquotidiano.it