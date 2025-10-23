Anche la protezione civile di Casalbordino presente a Progress 2025

Chietitoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra i protagonisti della rassegna Progresso a Lanciano c'è anche la Protezione Civile “Madonna dell’Assunta” di Casalbordino, rappresentata dai volontari Tommaso Bucciarelli, Raffaella Bozzella, Mario Scaccia, Marisa Tittaferrante e Laura D’Amario. Saranno presenti in qualità di testimoni di un. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

"Protezione civile più presente tra la gente". Sei maxi pannelli mettono in ’guardia’ la città - Serviranno ad avvisare la popolazione in caso di allerte meteo, comunicazioni relative alla protezione civile ma ... Si legge su lanazione.it

Incendio sul Vesuvio, Luca Zaia: «Il Veneto risponde presente. In partenza la nostra colonna mobile della Protezione Civile» - «Il drammatico incendio che sta devastando il Parco Nazionale del Vesuvio è certamente un'emergenza di portata nazionale. ilgazzettino.it scrive

Caldo estremo, il capo della Protezione civile: “Cambiare gli orari di lavoro, l’inizio va anticipato alle 5 del mattino” - Dopo le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha esortato un intervento delle istituzioni per la protezione da eventi climatici estremi, è arrivato anche il monito di Fabio ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Protezione Civile Casalbordino Presente