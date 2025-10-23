Abbiamo raccontato ieri delle esplosioni nelle raffinerie di Ploiesti, in Romania, e Szazhalombatta, in Ungheria, che hanno una caratteristica comune: sono collegate al petrolio russo. La prima perché di proprietà dell’azienda privata russa Lukoil: la seconda perché alimentata dal petrolio russo attraverso l’oleodotto Druzhba. Non abbiamo fatto quasi in tempo a pubblicare l’articolo che, nella notte, c’è stata una terza esplosione: in Slovacchia, a Bratislava, in una raffineria della stessa compagnia ungherese (la MOL) colpita a Szazhalombatta, anche questa alimentata dl petrolio russo del Druzhba. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Anche in Slovacchia: salta la terza raffineria in tre giorni, continua la guerra dell’energia all’Europa