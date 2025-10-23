Anche in centro nuovo metodo di raccolta in distribuzione i bidoncini per l' indifferenziato

A Piacenza, nella zona dell’anello del centro storico, sono in corso di distribuzione i nuovi contenitori per la raccolta domiciliare in ogni casa, nelle attività produttive e artigianali, in negozi e uffici. Gli addetti incaricati di Iren spiegano nel dettaglio il nuovo metodo di raccolta, che. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Macerata, Gattafoni (Cosmari) contro gli incivili: «L’emergenza rifiuti e topi in centro? Ogni metodo di raccolta ha criticità» - Gattafoni fa sapere che «nei giorni scorsi il senato accademico di Unimc ha deliberato una convenzione che nasce dalla nostra esigenza di ... Da corriereadriatico.it

Giarre, appello a considerare un altro sito per il Centro di raccolta - GIARRE – Gli operatori economici della zona artigianale di Giarre esprimono forte preoccupazione per la decisione dell’amministrazione comunale di localizzare nell’area il nuovo Centro comunale di ... Scrive livesicilia.it

Nuova raccolta rifiuti. Il metodo porta a porta sui banchi del Consiglio - Il 3 maggio "Differenziamoci", quell’imperativo che sintetizza la rivoluzione della raccolta dei rifiuti nel capoluogo, con l’introduzione dei nuovi recipienti da esporre, compresa la frazione umida, ... Scrive ilgiorno.it