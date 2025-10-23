Il peso e la paura che precedono un intervento chirurgico non appartengono solo al paziente e ai suoi familiari. Anche il medico, e con lui tutto lo staff coinvolto, agisce a cavallo del sottile spartiacque tra paura e coraggio, tra responsabilità e fragilità. È da qui che nasce Awake, il romanzo autobiografico di Christian Brogna, neurochirurgo di fama internazionale, pubblicato da Rizzoli e scritto insieme a Claudia Zanella, attrice e scrittrice. Un libro che, ancora prima di arrivare in libreria il 21 ottobre, è andato esaurito in pre-ordine e in ristampa. Si tratta di un racconto che per la prima volta ribalta la prospettiva, rivelando la dimensione più intima del chirurgo: i timori, la concentrazione prima di un intervento, la meditazione, l’allenamento fisico e mentale, la necessità di mantenere la mente lucida come un pilota di Formula 1 o un discesista sulla pista. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - «Anche i medici hanno paura»: Christian Brogna racconta la fragilità di chi opera sul cervello