Anche a Miano la chiesa delle capuzzelle gli architetti | Va recuperata

Sabato 25 ottobre 2025, dalle ore 9.30 alle 13.30, presso la Chiesa di Santa Maria dell’Arco in piazza Madonna dell’Arco a Miano, l’incontro dal titolo “La conservazione del patrimonio storico: ipogeo cimiteriale”. Non solo il cimitero delle Fontanelle alla Sanità o la chiesa di Santa Maria del Purgatorio ad Arco ai Decumani, anche Miano ha . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Anche a Miano la chiesa delle “capuzzelle”, gli architetti: «Va recuperata»

