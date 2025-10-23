Arezzo, 23 ottobre 2025 – Ance Arezzo organizza un incontro per approfondire le tematiche relative ai nuovi strumenti finanziari per il settore delle costruzioni e dei lavori pubblici. L'evento si terrà martedì 28 ottobre alle ore 17.00 presso la sede di ANCE Arezzo, in Via Roma n.2, ed è realizzato con il contributo di ANCE Toscana. L'iniziativa, che vedrà la partecipazione di esperti del settore bancario e dei vertici associativi, si propone di offrire un quadro aggiornato sulle opportunità finanziarie per le imprese del comparto. L'incontro si aprirà con i saluti introduttivi di Gian Giacomo Gellini ( Presidente di ANCE Arezzo), a seguire, due interventi tecnici a cura di Banca Monte dei Paschi di Siena: Daniele Brotto (Responsabile DTIP Toscana Sud Banca Monte dei Paschi di Siena) parlerà di “Tipologie di edilizia: supporto bancario e approccio”, mentre Roberto Gallorini (Responsabile Ufficio Cessione Crediti Banca Monte dei Paschi di Siena) parlerà di “La gestione dei crediti degli Appalti Pubblici”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ance Arezzo, evento sui Nuovi Strumenti Finanziari per il Settore delle Costruzioni e dei Lavori Pubblici