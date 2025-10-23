Anastasio in concerto a Napoli con il suo LMNPP TOUR

23 ott 2025

Anastasio arriva a Napoli con il suoLMNPP TOUR”. L'appuntamento è il 25 ottobre 2025 al Teatro Bolivar.Il tour vedrà l'artista nei club italiani per portare dal vivo i brani del suo ultimo lavoro “Le Macchine Non Possono Pregare” (WoodwormUniversal Music Italia) insieme alle tracce che hanno. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

