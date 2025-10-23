Anastasio in concerto a Napoli con il suo LMNPP TOUR

Anastasio arriva a Napoli con il suo “LMNPP TOUR”. L'appuntamento è il 25 ottobre 2025 al Teatro Bolivar.Il tour vedrà l'artista nei club italiani per portare dal vivo i brani del suo ultimo lavoro “Le Macchine Non Possono Pregare” (WoodwormUniversal Music Italia) insieme alle tracce che hanno. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Il rapper Anastasio, dopo aver annullato due date del suo tour, ha pubblicato un video in cui ammetteva le scarse vendite dei biglietti. La sua onestà ha colpito Salmo, che lo ha invitato ad aprire il concerto al PalaSele di Eboli - facebook.com Vai su Facebook

Anastasio ha aperto il concerto di Salmo a Eboli, trasformando un momento difficile in una nuova occasione di rinascita #Anastasio #Salmo #Eboli #Tour - X Vai su X

Anastasio cancella due date del tour: "Non abbiamo venduto" - Il cantautore cancella i concerti di Bari e Perugia per scarsa affluenza e annuncia rimborsi. Scrive ilfattoquotidiano.it

Anastasio annulla due concerti per i pochi biglietti venduti, Salmo gli chiede di aprire il suo - "La sincerità di Anastasio riguardo il suo ultimo tour mi ha colpito, e gli ho chiesto se volesse suonare con noi stasera a Eboli": lo ha scritto ... Da lascimmiapensa.com