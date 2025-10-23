Anastasia il musical arriva al Palapartenope di Napoli
Anastasia, un grande evento di musica, emozione e spettacolo per tutta la famiglia dal 3 al 6 gennaio 2026 al Teatro Palapartenope. Presentato questa mattina alla Camera di Commercio di Napoli nel corso di una partecipata conferenza stampa, “Anastasia – Il Musical” si prepara a incantare il pubblico partenopeo. Dopo una tournée trionfale e una . 🔗 Leggi su 2anews.it
Altre letture consigliate
Anastasia - Il Musical a Roma: date e biglietti al Teatro Brancaccio - facebook.com Vai su Facebook
Dal 3 al 6 gennaio al Palapartenope 'Anastasia-Il Musical' - Il Musical', "un grande evento di musica, emozione e spettacolo per tutta la famiglia" come è stato sottolineato oggi in un in ... Segnala ansa.it
SPETTACOLI - "Anastasia - Il Musical", al Teatro Palapartenope di Napoli dal 3 al 6 gennaio 2026 - "ANASTASIA, il Musical" si afferma come il Musical Italiano dell’anno grazie ai continui sold out registrati durante la prima tournée 2024- Si legge su napolimagazine.com
"Anastasia, il Musical" al Palapartenope - "ANASTASIA, il Musical " è stato accolto con calore ed emozione dal pubblico presente nei principali teatri italiani. napolitoday.it scrive