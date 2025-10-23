Anas tra gli espositori della 42° edizione di Auto e Moto d’Epoca

BOLOGNA – Tra gli espositori della 42° edizione di Auto e Moto d’Epoca c’è anche Anas (Gruppo FS Italiane) con la presenza di significativi mezzi aziendali storici, di cui alcuni usati in passato dagli stradini. Il salone internazionale dedicato alle auto e moto d’epoca che è un punto di riferimento per collezionisti, appassionati ed estimatori di ogni età si svolge da oggi, giovedì 23, fino a domenica 26 ottobre nella Fiera di Bologna. Anas è presente con uno stand presso il padiglione 31 che rientra nel percorso tematico ‘tra cultura e passione’ del salone, dove è possibile ammirare 7 mezzi storici, che raccontano la storia dell’Anas e del nostro paese. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

