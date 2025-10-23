Anas tra gli espositori della 42° edizione di Auto e Moto d’Epoca

Lopinionista.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BOLOGNA – Tra gli espositori della 42° edizione di Auto e Moto d’Epoca c’è anche Anas (Gruppo FS Italiane) con la presenza di significativi mezzi aziendali storici, di cui alcuni usati in passato dagli stradini. Il salone internazionale dedicato alle auto e moto d’epoca che è un punto di riferimento per collezionisti, appassionati ed estimatori di ogni età si svolge da oggi, giovedì 23, fino a domenica 26 ottobre nella Fiera di Bologna. Anas è presente con uno stand presso il padiglione 31 che rientra nel percorso tematico ‘tra cultura e passione’ del salone, dove è possibile ammirare 7 mezzi storici, che raccontano la storia dell’Anas e del nostro paese. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

anas tra gli espositori della 42176 edizione di auto e moto d8217epoca

© Lopinionista.it - Anas tra gli espositori della 42° edizione di Auto e Moto d’Epoca

Leggi anche questi approfondimenti

anas espositori 42176 edizioneAnas al salone di Auto e Moto d’Epoca con 7 mezzi in uso dagli anni ’30 ai ’70 - Tra gli espositori della 42° edizione di Auto e Moto d'Epoca c'è anche Anas con la presenza di significativi mezzi aziendali storici ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Anas Espositori 42176 Edizione